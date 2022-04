KGF 2: 'रॉकी भाई' की लेडी लव बनीं श्रीनिधि शेट्टी हैं बेहद ग्लैमरस, जानें उनके बारे में खास बातें

केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2) का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। एक्टर यश (Yash) के चर्चे खूब हो रहे हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस श्रीनिधी शेट्टी (Srinidhi Shetty) को भी खूब सर्च किया जा रहा है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Thu, 07 Apr 2022 03:54 PM

इस खबर को सुनें