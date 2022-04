RRR के करीब पहुंची KGF Chapter: 2, बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रहा रॉकी भाई का तूफान

#KGF2 is gradually moving towards #Dangal [2nd highest grossing #Hindi film]... Should cross #TigerZindaHai [5th], #PK [4th] and #Sanju [3rd] by Thu [28 April]... [Week 2] Fri 11.56 cr, Sat 18.25 cr, Sun 22.68 cr, Mon 8.28 cr. Total: ₹ 329.40 cr. #India biz. #Hindi pic.twitter.com/YXKiFWPsi8