KGF chapter 2 New Song Sulthan: फिल्म की रिलीज से पहले दिखा 'रॉकी भाई' का धांसू अंदाज, देखें नया गाना

KGF chapter 2 Song Sulthan: सुपरस्टार यश स्टारर फिल्म केजीएफ 2 रिलीज से पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अब फिल्म का नया गाना सुल्तान रिलीज हुआ है। इसमें यश का दमदार लुक देखने को मिल रहा है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Wed, 13 Apr 2022 04:48 PM

