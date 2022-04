KGF Chapter 2 में रवीना टंंडन को देखकर लोगों ने की 'शिवगामी' से तुलना, बोले- भारतीय सिनेमा...

KGF 2 में रवीना टंडन ने 'रमिका सेन' का किरदार निभाया है, जो काफी दमदार है। लोगों ने एक्ट्रेस की एक्टिंग को फुल मार्क्स दिए हैं। तो वही अब फैन्स उनकी तुलना बाहुबली के किरदार 'शिवगामी' से कर रहे हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Tue, 19 Apr 2022 12:19 PM

