हिंदी न्यूज़ मनोरंजन KGF Chapter 2: यश स्टारर 'केजीएफ 2' ओटीटी पर होगी रिलीज, जानें कब स्ट्रीम होगी फिल्म

KGF Chapter 2: यश स्टारर 'केजीएफ 2' ओटीटी पर होगी रिलीज, जानें कब स्ट्रीम होगी फिल्म

केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज होते ही कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। फिल्म ने करीब 61 करोड़ रुपये कमाई भी कर ली है। अब खबर है कि यश स्टारर KGF 2 को ओटीटी पर जल्द रिलीज किया जायेगा और इसकी तैयारी हो चुकी है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Fri, 15 Apr 2022 12:02 PM

इस खबर को सुनें