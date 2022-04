हिंदी न्यूज़ मनोरंजन 16 देशों की पुलिस पड़ेगी 'रॉकी भाई' के पीछे, CIA से भी होगी टक्कर, KGF Chapter 2 का मिड क्रेडिट सीन हुआ लीक

16 देशों की पुलिस पड़ेगी 'रॉकी भाई' के पीछे, CIA से भी होगी टक्कर, KGF Chapter 2 का मिड क्रेडिट सीन हुआ लीक

रॉकिंग स्टार यश (Yash) की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2) का जलवा बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है। केजीएफ 2 (KGF 2) का हिंदी वर्जन अभी तक करीब 200 करोड़ रुपये की कमाई कर चुका है।

हिन्दुस्तान,मुंबई Avinash Singh Mon, 18 Apr 2022 03:30 PM

