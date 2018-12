DAY 4 बॉक्स ऑफिस: नहीं थम रही है यश की 'KGF' की कमाई,  बढ़ी ZERO की रफ्तार

शाहरुख की फिल्म को क्रिटिक्स द्वारा मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे लेकिन इसके बावजूद किंग खान के फैन्स को यह फिल्म बेहद पसंद आ रही है। भारत के अलावा शाहरुख दुनियाभर में भी काफी मशहूर हैं। उनकी फिल्म 'जीरो' विदेशी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पहले वीकेंड पर दुनियाभर में इस फिल्म ने 107 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। अगर चौथे दिन के कलेक्शन की बात करें तो 'जीरो' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 10 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं 'केजीएफ' ने अपने पहले सोमवार को 2.90 करोड़ रुपये की कमाई की है।

बता दें कि शाहरुख खान को क्रिसमस का फायदा हुआ है वहीं कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ की कमाई की रफ्तार बढ़ गई है। जाने-माने ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श के ताजा ट्वीट की मानें तो फिल्म 'केजीएफ' ने अपने पहले सोमवार को 2.90 करोड़ रुपये की कमाई की है। जिसको मिलाकर 'केजीएफ' के हिन्दी वर्जन ने अभी तक अपने खाते में कुल मिलाकर 12.10 करोड़ रुपये जोड़ लिए हैं।

#KGF continues to trend very, very well... Mon is higher than Fri and similar to Sat... #Christmas holiday today should boost its biz further... Fri 2.10 cr, Sat 3 cr, Sun 4.10 cr, Mon 2.90 cr. Total: ₹ 12.10 cr. India biz. Note: HINDI version.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 25, 2018

तरन आदर्श ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘केजीएफ लगातार अच्छे आंकड़े दर्ज कराती जा रही है। फिल्म ने अपने पहले सोमवार को शुक्रवार से अच्छे आंकड़े दर्ज कराए हैं और आज क्रिसमस की छुट्टी है, जिसका इसे भरपूर फायदा मिलेगा। फिल्म की कमाई में पांचवे दिन जबरदस्त उछाल दर्ज की जा सकती है। केजीएफ ने अपने पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है। आपको बता दें कि केजीएफ ने अपने पहले दिन 2.10 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 3 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 4.10 करोड़ रुपये, चौथे दिन 2.90 करोड़ रुपये कमाएं हैं।

वहीं अगर बात फिल्म जीरो की जाए तो बॉक्‍स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्‍म ने सोमवार यानी अपने चौथे दिन 10 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। रमेशा बाला ने जीरो की कुल कमाई बताई है।

#Zero 's early estimates for Monday - Dec 24th - All-India Nett is around ₹ 10 Crs.. — Ramesh Bala (@rameshlaus) December 25, 2018

#Zero 1st Weekend WW BO:#India



Nett - ₹ 59.07 Crs



Gross - ₹ 72 Crs



Overseas:



Gross - ₹ 35 Crs



Total - ₹ 107 Crs — Ramesh Bala (@rameshlaus) December 24, 2018

#Zero has clearly underperformed... Remained on similar levels over the weekend... No turnaround / big jump in biz... #Christmas holiday [tomorrow] should boost biz... Real test on Wed and Thu... Fri 20.14 cr, Sat 18.22 cr, Sun 20.71 cr. Total: ₹ 59.07 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 24, 2018

आपको बता दें कि इस फिल्‍म ने अपने पहले दिन 19.33 करोड़ रूपए, दूसरे दिन 17 करोड़ रूपए और तीसरे दिन 18.25 करोड़ रूपए की कमाई की थी। वहीं इस फिल्‍म की चौथे दिन की अनुमानित कमाई को मिलाकर इस फिल्‍म ने अब तक 65 करोड़ रूपए की शानदार कमाई कर ली है। शाहरुख, अनुष्का शर्मा, कटरीना कैफ, जीशान अयूब की फिल्म जीरो के वीकेंड आंकड़े सामने आ गए हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के कलेक्शन को साझा किया है। उन्होंने टिकट खिड़की पर फिल्म के प्रदर्शन को निराशाजनक करार दिया है।