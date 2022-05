Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर KGF 2 का डंका, ईद की छुट्टी का भी मिलेगा फायदा

#KGF2 is all set to emerge 2ND HIGHEST GROSSING *HINDI* FILM... Also, #Eid holidays will expedite its journey towards ₹ 400 cr... ALL TIME BLOCKBUSTER... [Week 3] Fri 4.25 cr, Sat 7.25 cr, Sun 9.27 cr, Mon 3.75 cr. Total: ₹ 373.33 cr. #India biz. #Hindi pic.twitter.com/3dokKBvW8p