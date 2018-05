सामने आई ‘केदारनाथ’ की फाइनल डेट, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की फिल्म ‘केदारनाथ’ की फाइनल रिलीड डेट आ गई हैं। फिल्म 30 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म निर्देशक अभिषेक कपूर ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर कहा, “हम अच्छे से काम करते हैं। 30 नवंबर तारीख है। तारीख याद रखें, जय भोलेनाथ।” कपूर ने फिल्म का पोस्टर भी साझा किया, जिसमें भगवान शिव पोस्टर में नजर आ रहे हैं और इसकी पृष्ठभूमि में सुशांत, सारा के माथे पर किस कर रहे हैं।

#Kedarnath gets a new release date: 30 Nov 2018... Stars Sushant Singh Rajput and Sara Ali Khan... Abhishek Kapoor directs. pic.twitter.com/vPWoC6SKOy