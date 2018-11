KBC 10: खेल-खेल में Emotional हो गए अमिताभ बच्चन, कपिल के सवालों का ऐसे दिया जवाब

कौन बनेगा करोड़पति 10 के ग्रैंड फिनाले में कभी भावुक तो कभी खुशियों भरे पल देखने को मिला। ग्रैंड फिनाले में कॉमेडी किंग कपिल शर्मा और चंदन प्रभाकर ने दर्शकों को हंसाने में कोई भी मौका नहीं छोड़ा। इसके साथ ही समाज में प्रेरणा का प्रतीक बनकर उभरे रवि कालरा के नेक कामों को भी शो में दिखाया गया।

कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर सोमवार रात सीजन 10 का आखिरी दौर खेला गया। इस मौके पर इस शो के अंतिम गेस्ट के रूप में कॉमेडी किंग कपिल शर्मा और चंदन प्रभाकर, और 'द अर्थ सर्वाइवर फाउंडेशन गुरुकुल एनजीओ' के संस्थापक रवि कालरा पहुंचे। शो में कपिल-चंदन की कॉमेडी को देखकर दर्शक लोटपोट हो गए। उन्होंने अपनी मस्ती से अमिताभ बच्चन को अपनी आंखों में आंसू लाने के लिए मजबूर कर दिया। मगर घबराइए नहीं, अमिताभ को कपिल ने दुखी करके नहीं, बल्कि अपनी मस्ती से रुलाया है। शो में जाते ही कपिल ने बिग बी की सीट पर कब्जा कर लेते हैं।

A funny question from @KapilSharmaK9 led to a wardrobe advice from @SrBachchan! Watch the #KBC Grand Finale, in just 2 hours, to witness more such moments. Tune in tonight at 9 PM. pic.twitter.com/vuKX4opcAe