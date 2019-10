KBC 11: वैज्ञानिक के नाम से जुड़े सवाल पर अटकी बिहार की साइंस टीचर संगीता, गेम छोड़ने का लिया निर्णय

कौन बनेगा करोड़पति सीजन 11 के 32 एपिसोड में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट बिहार के पटना की रहने वाली संगीता कुमारी शामिल हुईं। संगीता कुमारी एक साइंस टीचर हैं। शो के शुरुआत में संगीता ने काफी रोमांचकारी गेम खेला। शो के छोड़ने के से पहले संगीता 12 लाख 50 हजार रुपए की धनराशि जीतकर काफी खुश नजर आईं। लेकिन जब अमिताभ ने संगीता से साइंस से जुड़े 25 लाख का सवाल पूछा तो वह उसका जवाब नहीं दे पाईं और शो छोड़ने का निर्णय लिया। क्योंकि संगीता पहले ही अपने सभी लाइफलाइन ले चुकी थीं।

जानिए 25 लाख रुपए का सवाल

अमिताभ ने संगीता से पूछा की किस वैज्ञानिक के नाम पर पीरियोडिकल टेबल (PERIODIC TABLE) में कोई रसायनिक तत्व नहीं है। इस सवाल के लिए अमिताभ बच्‍चन ने उनके सामने चार ऑप्‍शन भी रखे गए।

A. अल्बर्ट आइंस्टीन

B. अल्बर्ट नोबेल

C. थॉमस एडिसन

D. एनरिको फर्मी।

इस सवाल का सही जवाब था- C. थॉमस एडिसन । इस सवाल के लिए संगीता ने काफी सोचा लेकिन वह जबाव नहीं दे पाईं।

Sangeeta Kumari takes the Hotseat tonight! Find out how far she will go in the game on #KBC11, tonight at 9 PM. @SrBachchan pic.twitter.com/uabOcoEB6X