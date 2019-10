KBC 11: बिहार के गौतम झा ने 7 करोड़ के इस सवाल पर किया गेम क्विट, जीते 1 करोड़ रुपये

मधुबनी, बिहार के गौतम कुमार झा कल केबीसी 11 से एक करोड़ रुपये जीतकर लेकर गए। पेशे से रेलवे के एक वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर गौतम फिलहाल पश्चिम बंगाल के आद्रा में नियुक्त हैं। और पढ़ने-लिखने को शौक रखते हैं। पत्नी के कहने पर केबीसी 11 के लिए यह उनकी पहली कोशिश थी जिसमें वे सफल भी हुए। हालांकि ये 7 करोड़ रुपये की धन राशि नहीं जीत पाए लेकिन एक करोड़ के सवाल का जवाब सही देने के बाद काफी नर्वस दिखाई दिए।

आपको बता दें कि गौतम झा ने एक करोड़ के सवाल का जवाब बिना किसी लाइफलाइन की मदद के दिया था। और 7 करोड़ के सवाल का सही उत्तर न मालूम होने के चलते उन्होंने गेम क्विट करना सही समझा।

