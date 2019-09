KBC-11 के पहले बनने वाले करोड़पति सनोज ने अभी तक नहीं देखा है 'महानगर', अब गांव से निकलकर करना चाहते हैं ये काम

कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 11 का पहला पहला करोड़पति मिल गया है। केबीसी का यह पहला करोड़पति बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। जिसका नाम है सनोज राज। सनोज राज एक करोड़ जीतने के बाद आज 7 करोड़ के सवाल का जवाब देंगे। अब देखना ये है कि वो इस सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। एक करोड़ जीतने के बाद सनोज राज की काफी चर्चा में हो ही है। वहीं अमिताभ बच्चन भी सनोज राज की इस जीत पर काफी खुश हैं उन्होंने सनोज राज को गले लगाकर इस जीत की मुबारक बाद दी है। शो में अपने जवाबों से सभी का दिल जीतने वाले सनोज ने अपने लाइफ स्ट्रगल के बारें में खुलासा किया जो काफी इमोशनल कर देने वाला है।

आपको बता दें कि केबीसी के 11वें सीजन के लिए सनोज मोबाइल एप्स के माध्यम से सेलेक्ट हुए, लेकिन हॉट सीट तक पहुंचने के लिए टेलीफोनिक ऑडिशन और फिर पटना में फेस-टू-फेस ऑडिशन से उन्हें गुजरना पड़ा। अपने स्वभाव से शांत और प्रतिभाशाली सनोज बड़े ही जोश और सूझबूझ के साथ अमिताभ बच्चन के साथ खेलते दिखाई दिए। सनोज के इस अंदाज से बिग बी भी काफी प्रभावित दिखे। इन सभी बातों का खुलासा सोनी चैनल द्वारा जारी किए गए वीडियो से हुआ है।

Sanoj Raj is our season's first Crorepati! He will attempt the jackpot question for Rs 7 Crores now. Will he succeed? Find out on #KBC, this Thursday and Friday at 9 PM @SrBachchan pic.twitter.com/eVEuX7esNb