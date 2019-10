KBC 11: बीटेक स्टूडेंट पर भारी पड़ा 'ऑपरेशन विजय' से संबंधित सवाल, जवाब देने में एक्सपर्ट के भी छूटे पसीने

'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 11 में मंगलवार को मुजफ्फरनगर निवासी आकाश गर्ग को अमिताभ बचच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला। पेशे से आकाश गर्ग एक स्टूडेंट हैं। वह चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पेक) से बीटेक कर रहे हैं। वह कैंपस के हॉस्टल में ही रहते हैं। केबीसी के फास्टेस्ट फिंगर फ्रस्ट का 4.07 सेकेंड में जवाब देकर वह हॉट सीट पर बैठे। शो में आकाश गर्ग ने अपनी शुरुआत बड़े ही शानदार तरीके से की थी। लेकिन वह शो में केवल 12.50 लाख की रकम जीत पाए। क्योंकि शो में पेक स्टूडेंट, अमिताभ के 25 लाख रुपये वाले सवाल पर दो लाइफ लाइन लेने के बाद भी सही जवाब नहीं दे पाए थे।

ये था 25 लाख का सवाल

सवाल- ऑपरेशन विजय के दौरान 1961 में जिस पुर्तगाली जहाज को पकड़ा गया था, उसका नाम किस जनरल और गोवा ड्यूक के नाम पर रखा गया था।

A- अफोंसो डी अल्बुकर्क

B-वास्को डी गामा

C- पेड्रो अल्वारेस कैब्रल

D-जोआओ दा नोवा

इस सवाल का सही जवाब A- अफोंसो डी अल्बुकर्क था। आपको बता दें कि आकाश के पास इस सवाल का जवाब देने के लिए दो लाइफलाइन थीं, 50-50 और एक्सपर्ट । लेकिन आकाश की एक्सपर्ट ऋचा अनिरुद्ध भी इस सवाल पर उन्हें गाइड नहीं कर सकी। एक्सपर्ट भी काफी कंफ्यूज नजर आई। इसके बाद उन्होंने 50-50 लाइफ लाइन ली, लेकिन इससे भी कोई मदद नहीं मिली। ऐसे आकाश ने गेम क्विट कर दिया। और केवल 12.50 लाख की रकम जीत पाए।

Chandigarh student Akash Garg regaled @SrBachchan and all of us with this college stories and easy going attitude. Will he cross the 2nd padhav and advance in the game? Find out on #KBC11, tonight at 9 PM pic.twitter.com/XGdZ1XYTlz