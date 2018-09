KBC 10 के सेट पर 'सुई-धागा' का प्रमोशन, अमिताभ से मिलने के लिए सूट-बूट में पहुंचे वरुण धवन

वरूण धवन और अनुष्का शर्मा की फिल्म सुई-धागा बहुत जल्द रिलीज होने वाली हैं। वरुण और अनुष्का इन दिनों जी जान से फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में वरूण धवन अमिताभ बच्चन के क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर फिल्म प्रमोशन के लिए पहुंचे। इस दौरान वरुण को सूट- बूट में देखा गया। वरुण ने अपने इंस्टाग्राम पर खुद ये लुक शेयर किया हैं। वैसे तो वरुण अपने कैजुअल लुक में ही फिल्म का प्रमोशन करते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए उन्होंने खासतौर पर सूट पहना हुआ था। हालांकि, अभी तक अनुष्का के लुक का खुलासा नहीं हो सका कि वो किस ड्रेस में यहां पहुंचेगीं।

On the sets of #kaunbaregacrorepati @vainglorious_in suited and booted pic.twitter.com/vr3IjvSIRu