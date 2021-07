क्यों अमिताभ बच्चन की जगह शाहरुख खान को लेने पर KBC हुआ था फेल? प्रोड्यूसर ने बताई ये वजह

‘कौन बनेगा करोड़पति’ को 21 साल हो गए हैं। इसका पहला एपिसोड 3 जुलाई 2000 को प्रसारित हुआ था। शो से अमिताभ बच्चन ने छोटे पर्दे पर डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने टीवी की वैल्यू ही बदल दी। अभी तक इस शो के 13 सीजन दिखाए जा चुके हैं। केवल एक सीजन को छोड़ दें तो बाकी अमिताभ बच्चन ने ही होस्ट किए हैं।

शाहरुख खान को पसंद नहीं किया

2007 में अमिताभ बच्चन ने शो को करने से मना कर दिया था जिसके बाद सीजन 3 को शाहरुख खान ने होस्ट किया था। मेकर्स को उम्मीद थी कि इस बार भी शो उतना ही हिट रहेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शो की टीआरपी रेटिंग में गिरावट हुई और दर्शक शाहरुख खान को नए होस्ट के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद अमिताभ बच्चन को फिर से अगले सीजन में वापस लाया गया।

दोनों की तुलना हुई

एक इंटरव्यू में शो के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ बासु ने शाहरुख खान के साथ शो के फ्लॉप होने पर बात की। द इंडियन एक्सप्रेस से सिद्धार्थ बासु ने कहा कि ‘शाहरुख खान के साथ जो चीज नहीं चली वह अमिताभ बच्चन के साथ उनकी तुलना थी। मुझे लगता है कि शाहरुख ने इसे अपने चार्म और मजाकिया अंदाज में किया था। जितना मैं जानता हूं शो को अच्छी रेटिंग्स मिली थी। हमने शाहरुख खान के साथ तीन शोज किए हैं और मुझे लगता है कि वह टीवी के सबसे नैचुरल होस्ट में से एक हैं जो खुद से सोचकर करते हैं।‘

बिग बी के करिश्मे की बराबरी करना मुश्किल

सिद्धार्थ मानते हैं कि अमिताभ के करिश्मे की बराबरी करना अभी भी मुश्किल है। उन्होंने कहा, ‘चलो इसका भी सामना करते हैं। अमिताभ बच्चन हमेशा केबीसी के एबीसी रहेंगे। शो में उनकी जगह लेना बहुत बड़ी बात है।‘

शो नहीं करना चाहते थे अमिताभ

बता दें कि अमिताभ बच्चन पहले इस शो को करने में हिचकिचा रहे थे क्योंकि वह हमेशा एक फिल्म एक्टर बनना चाहते थे। बाद में केबीसी की टीम उन्हें लंदन लेकर गई थी जहां उन्हें ओरिजनल शो Who Wants To Be A Millionaire की शूटिंग दिखाई गई। तब जाकर वह शो करने के लिए माने थे।