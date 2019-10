'KBC 11' के तीसरे करोड़पति बिहार के गौतम आज 7 करोड़ के सवाल पर आजमाएंगे अपनी किस्मत

बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन को अपने लोकप्रिय गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के ग्यारहवें सीजन के 7 करोड़ रुपये का पहला विजेता मिल सकता है। गौतम कुमार झा शो पर पूरी पुरस्कार राशि जीत सकते हैं और इस एपिसोड को आज सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। गौतम अंतिम प्रश्न पर पहुँच गए हैं और उन्हें अब केवल केबीसी-11 के 7 करोड़ पाने के लिए अंतिम प्रश्न का सही उत्तर देने की आवश्यकता है।

आपको बता दें कि मधुबनी, बिहार के गौतम कुमार झा पेशे से रेलवे के एक वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर हैं। गौतम फिलहाल पश्चिम बंगाल केे आद्रा में नियुक्त हैं। 'केबीसी' में पहुंचने के लिए गौतम की यह पहली ही कोशिश थी और उन्हें सफलता मिल गई।

KBC 11: यूपी के टीचर पर भारी पड़ा 'रावण' से जुड़ा यह सवाल, गवांनी पड़ी जीती गई लाखों रुपये

As exciting as it will be entertaining, tonight's episode will also show us whether the third Crorepati of the season, Gautam Jha, also answers the jackpot question and wins Rs 7 Crore! Watch #KBC11 tonight at 9 PM @SrBachchan pic.twitter.com/Ar0hz7Vq4M