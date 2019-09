KBC: अमिताभ के पहले ही सवाल में उलझ गए थे UP के कंटेस्टेंट हिमांशु धुरिया, आज 1 करोड़ पर आजमाएंगे किस्मत

टीवी का पॉपुलर गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' को हमेशा की तरह इस सीजन भी खूब पसंद किया जा रहा है और शो टीआरपी लिस्ट में भी टॉप पर बना है। यह शो दिन प्रति दिन काफी रोचक होता जा रहा है। अभी तक इस सीजन में कोई भी करोड़पति नहीं बना है, बीते दिनों एक कंटेस्टंट 1 करोड़ के सवाल तक पहुंचा था, लेकिन जवाब पता ना होने की वजह से उन्हें शो क्विट करना पड़ा था। लेकिन इस बार लग रहा है कि शो में पहला करोड़पति मिल जाएगा।

आपको बता दें कि सोमवार को उत्तर प्रदेश के रहने वाले हिमांशु धुरिया फास्टेस्ट फिंगर टेस्ट में 2.42 सेकेंड में अमिताभ बच्चन के सवालों का तेजी से जबाव देकर हॉट सीट पर जगह बनाई। इसके बाद शो में हिमांशु ने काफी शानदार तरीके से खेला। शो में हिमांशु ने चार लाइफ लाइन लेकर 15 सवालों का सही जवाब दिया और 50 हजार जीते। इसके बाद जब 16वें सवाल की बारी आई जिसकी रकद राशि 1 करोड़ थी, लेकिन सवाल पूछने से पहले ही हूटर बज गया और यह शो कल तक के पेडिंग में रख दिया गया। आपको बता दें कि केबीसी में हूटर का मतलब होता है कि बचा हुआ गेम आगे खेला जाएगा, यानी बाकी गेम अगले दिन प्रसारित होगा। अब मंगलवार को हिमांशु एक करोड़ के सवाल का सामना करेंगे।

And here comes the Hooter! We bid adue at a thrilling point, and we will return tomorrow as Himanshu prepares to answer the 1 Crore question! Tune in tomorrow at 9 PM for #KBC11 @SrBachchan — Sony TV (@SonyTV) September 9, 2019

आपको बता दें कि आज एक करोड़ के सवाल का जवाब देने के लिए हॉट सीट पर बैठे हिमांशु शो के बेहद सरल सवाल का जवाब नहीं दे पाएं थे और उन्होंने पहले ही सवाल पर लाइफ लाइन ले ली थी।

Himanshu is going to attempt the 1 Crore question now! This is an incredibly exciting moment #KBC11 @SrBachchan — Sony TV (@SonyTV) September 9, 2019

अमिताभ ने पूछा था यह सवाल

हिमांश ने अमिताभ ने पूछा गया था कि असंभव बाते सोचने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले हिंदी मुहावरे को पूरा करिए- ख्याली____पकाना। इस सवाल का का जवबा हिमांशू के पास नहीं था। लेकिन इस सवाल का जवाब था 'पुलाव'। यानि इस वाक्य का पूरा भाग है 'ख्याली 'पुलाव' पकाना'। अब आज देखना ये है कि वो 1 करोड़ के सवाल के जवाब दे पाते हैं या गेम को क्विट करते हैं। बता दें कि हिमांशु के पास अभी एक भी लाइफलाइन नहीं है।