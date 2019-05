Katrina Kaif करेंगी इस खास बिजनेस की शुरुआत, खुद किया खुलासा

Meetha bhi tayyar hai, aur hum bhi #BharatThisEid @bharat_thefilm @BeingSalmanKhan @aliabbaszafar @atulreellife #BhushanKumar @tabutiful @apnabhidu @sonalikul @dishapatani @whosunilgrover @norafatehi @iaasifsheikhofficial @nikhilnamit @reellifeproduction @skfilmsofficial @tseries.official

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif) on May 25, 2019 at 1:58am PDT