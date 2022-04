कटरीना कैफ ने बड़ी सी जैकेट पहने शेयर की थ्रोबैक फोटो, पति विक्की कौशल ने ऐसे किया रिएक्ट

कटरीना कैफ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आएदिन अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं। अब एक्ट्रेस ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए एक फोटो पोस्ट की है। जिस पर पति विक्की कौशल ने कमेंट किया है।

इस खबर को सुनें