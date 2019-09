HT-Mint Asia Leadership Summit 2019: सलमान खान के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बोलीं कैटरीना कैफ

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और सलमान खान (Salman Khan) के बीच कितनी अच्छी दोस्ती है ये बात तो सभी जानते हैं। सलमान-कैटरीना की केमिस्ट्री को जितना ऑन स्क्रीन देखकर फैंस खुश होते हैं, उतना ही उनकी जोड़ी को ऑफ स्क्रीन भी पसंद की जाती है। अक्सर सोशल मीडिया यूजर्स और उनके फैंस के बीच इनके रिलेशनशीप को लेकर बातें की जाती हैं। लेकिन इन दोनों ने ऐसी खबरों को हमेशा अफवाह करार दिया है। इसी बीच कैटरीना कैफ के एक बयान से यह साबित हो गया है कि सलमान-कैटरीना एक अच्छे दोस्त के सिवाय कुछ नहीं हैं, लेकिन सलमान खान एक्ट्रेस की लाइफ में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं।

दरअसल, कैटरीना कैफ आज सिंगापुर में हो रही 'हिंदुस्तान टाइम्स मिंट एशिया लीडरशिप समिट 2019' (HT-Mint Asia Leadership Summit 2019) का हिस्सा बनीं। जहां उन्होंने सलमान के साथ अपनी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री और रियल लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर किया। समिट के दौरान कैटरीना ने बताया कि सलमान खान के साथ उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री जैसी है वैसी रियल लाइफ में नहीं हैं। कैटरीना ने सलमान खान की तारीफ करते हुए कहा कि सलमान ने मेरी हर तरह से मदद की है। एक दोस्त होने के नाते उन्होंने वास्तव में मेरी पीठ थपथपाई है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे भी समय आए जब जिंदगी बहुत ही कठीन दौर से गुजरने लगी थी। ऐसे में ना ही मेरे पास संपर्क था और न ही कुछ नजर आ रहा था। बस जिंदगी चले जा रही थी, लेकिन अचानक से सब कुछ खत्म हो गया और हम फिर वहां आ गए जहां हमें होना चाहिए।

