विकी कौशल संग मिनी वेकेशन से वापस लौटीं कटरीना कैफ, एयरपोर्ट पर इस बच्ची ने खींचा ध्यान

बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और विकी कौशल अपने मिनी वेकेशन से वापस लौट चुके हैं। बीती रात ही मुंबई एयरपोर्ट पर दोनों को साथ देखा गया और इस दौरान यह कपल अपनी छोटी सी फैन से भी टकराया।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Mon, 04 Apr 2022 05:57 AM

इस खबर को सुनें