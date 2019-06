कैटरीना कैफ से मिले मोहम्मद कैफ, पूर्व क्रिकेटर ने शेयर की खास फोटो

पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद कैफ अतत: अभिनेत्री कैटरीना कैफ से मिले और उन्होंने इस मौके को लोगों के साझा भी किया। मोहम्मद कैफ ने ट्वीट किया, "आखिरकार दोनों कैफ मिले। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि अभी तक कोई रिश्ता नहीं सिवाय इंसानियत के।

कैफ द्वारा साझा किए गए तस्वीर में दोनों कैमरे की ओर देखते हुए मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। कैटरीना अपनी आने वाली नई फिल्म 'भारत' का प्रमोशन कर रहीं थीं। इस मौके पर कैटरीना कैफ रेड शर्ट ड्रेस में नजर आईं जबकि मोहम्मद कैफ शर्ट और सूट में काफी स्मार्ट लग रहे थे।

Finally the Kaif’s meet.

PS- As clarified earlier, abhi tak koi rishta nahi , except insaaniyat ka :) pic.twitter.com/5lK1cLHlEq