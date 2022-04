कटरीना कैफ ने ब्लैक मोनोकनी में शेयर की थीं तस्वीरें, ससुर शाम कौशल ने दिया रिएक्शन

कटरीना कैफ और विकी कौशल हाल ही में वेकेशन पर गए थे। जहां से उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की थीं। ब्लैक मोनोकनी में वह सिजलिंग दिखीं। कटरीना के पोस्ट पर ससुर शाम कौशल के रिएक्शन ने सभी का ध्यान खींचा।

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Fri, 08 Apr 2022 12:55 PM

इस खबर को सुनें