कैटरीना ने उतारी सलमान खान के डांस की नकल, देखकर वो भी शर्माए

लीड रोल में कैटरीना कैफ नजर आएंगी। दोनों की जोड़ी पर्दे पर पांच साल बाद कमबैक कर रही है। इसी वजह से आजकल दोनों फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में कैटरीना कैफ फिल्म का प्रमोशन करने 'बिग बॉस' में आई थीं जहां वो एक दिन रुकी भी दीं और उन्होंने कंटेस्टेंट के साथ मस्ती भी की थी। तो अब दोनों जी टीवी के रिेएलिटी शो 'सा रे गा मा पा' में पहुंचेंगे। जहां दोनों एक बार फिर मस्ती के मूड में नजर आएंगे।

जी टीवी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दोनों मस्ती करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि शो की एंकर केटरीना से कहती हैं कि सलमान खान का पार्टी में करने वाला स्टेप जो वो बार-बार लगातार करते हैं? इसके बाद कैटरीना न्हें सलमान के गाने 'ओ ओ जाने जाना पर डांस करके दिखाती हैं' कैटरीना मास्टर मुदस्सर के साथ बिल्कुल वैसे ही डांस करती हैं जैसे इस गाने में सलमान ने किया है। इसके बाद वो उसी स्टाइल से खड़ी हो जाती हैं जैसे सलमान खड़े होते हैं। वहीं दूसरे वीडियो में सलमान शो के ग्रैंड मास्टर मिथुन चक्रवर्ती के साथ मस्ती करने नजर आ रहे हैं।

Did you know that this is @BeingSalmanKhan's favourite dance step? #DID6 #KatrinaKaif @mudassarkhan1 @AmrutaOfficial pic.twitter.com/3c2rZasdEq