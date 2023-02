कटरीना कैफ ने माना, पार्टनर का फोन चेक करना बड़ी गलती, बोलीं- कई बाथरूम में रोई

ऐप पर पढ़ें

कटरीना कैफ ने अपने कॉस्मेटिक्स ब्रैंड के इंस्टा पेज पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है। इसमें वह अपनी दोस्त मिनी माथुर और करिश्मा कोहली के साथ 'गैलेंटाइन्स डे' मनाती दिख रही हैं। तीनों ने मिलकर 'Never Have I Ever' गेम खेला और पर्सनल लाइफ से जुड़े सीक्रेट खोले। कटरीना ने बताया कि वह अपने पुराने रिलेशनशिप्स में फोन चेक करती थीं। अब यह गलती कभी नहीं करेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि वह पब्लिक प्लेस पर वॉशरूम में जाकर रोई हैं। कटरीना ने यह भी बताया कि वह पहले से ज्यादा समझदार हो गई हैं।

बोलीं-तब कम अक्ल थी

कटरीना कैफ ने विकी कौशल के साथ अपने वैलेंटाइन्स डे के प्लान्स भले न बताए हों लेकिन अपनी गर्लगैंग के सामने कई राज खोले। उन्होंने मिनी माथुर और करिश्मा कोहली के साथ गेम खेला। इसमें कनफेशन के साथ केक भी खाना था। पहले सवाल था, मैंने कभी अपने पार्टनर का फोन चेक नहीं किया। इसका जवाब कटरीना ने हां में दिया। इस पर मिनी माथुर बोलती हैं, विकी अपना पासवर्ड बदल लो। इस पर कटरीना बीच में बोल पड़ती हैं, नहीं, ऐसा मैंने तब किया है जब मुझमें अक्ल कम थी। अब मैं समझदार हो गई हूं तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। भले ही कोई फोन खोलकर भी रख दे मैं तो भी नहीं देखूंगी।

नहीं चेक करना चाहिए फोन...

कटरीना कैफ ने इस कनफेशन के साथ केक भी खाया। कटरीना सबको सलाह देती हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी टाइगर सीरीज के डायरेक्टर कबीर खान की वाइफ मिनी माथुर भी कटरीना से प्रॉमिस करती हैं कि वह भी ऐसा नहीं करेंगी।

दिवाली पार्टीज में रोईं कटरीना

कटरीना ने बताया कि वह 2009 में फिल्म न्यूयॉर्क की शूटिंग के दौरान चोट लगने का बहाना बना चुकी हैं। मिनी माथुर ने बताया कि वह अक्सर ऐसा करती हैं ताकि भारी सामान न कैरी न करना पड़े। तीनों ने कनफेस किया कि वे अपने बारे में गूगल करती हैं। कटरीना ने यह भी कनफेस किया कि वह पब्लिक बाथरूम में रोई हैं। ऐसा कुछ दीवाली पार्टीज के दौरान हो चुका है।