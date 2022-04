क्या प्रेग्नेंट हैं कटरीना कैफ? लेटेस्ट एयरपोर्ट लुक देख यूजर्स ने लगाईं अटकलें

कटरीना कैफ का लेटेस्ट एयरपोर्ट लुक फैन्स को काफी पसंद आया। उन्होंने पिंक कलर का सलवार सूट पहना था। हालांकि कई यूजर्स ने उनके इस लुक को देखकर प्रेग्नेंसी के कयास लगाने शुरू कर दिए।

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Tue, 12 Apr 2022 06:08 PM

