कटरीना कैफ के इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पूरे, इस खास वजह से फैन्स कर रहे तारीफ

बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ (Katrina Kaif) का नाम उन सितारों में शुमार है, जिन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में अपने लिए एक बड़ा मुकाम बनाया है। कटरीना कैफ के फैन्स के एक गुड न्यूज ये भी है कि एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन पूरे हो गए हैं। ऐसे में ट्विटर पर KATRINA HITS FASTEST 50M ट्रेंड हो रहा है।

इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन पूरे

वैसे तो कटरीना कैफ के पहले भी कुछ एक्ट्रेसेस के इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन कटरीना के फैन्स के लिए ये खुशी इसलिए खास है क्योंकि उनका मानना है कि कटरीना ने सबसे जल्दी 50 मिलियन का आंकड़ा छुआ हैं और यही वजह है कि ट्विटर पर KATRINA HITS FASTEST 50M ट्रेंड हो रहा है।

27 अप्रैल 2017 को किया था डेब्यू

बता दें कि आज से 213 हफ्ते पहले यानी 27 अप्रैल, 2017 को कटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम पर डेब्यू किया था। कटरीना ने इंस्टाग्राम डेब्यू के लिए बीच फोटो का इस्तेमाल किया था और कैप्शन में लिखा था, 'नई शुरुआत... अपनी हैप्पी प्लेस से आ रही हूं।' इसके साथ ही कटरीना ने #helloinstagram लिखा था।

फैन्स कर रहे तारीफ

कटरीना कैफ के फैन्स सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। फैन्स का कहना है कि अभिनेत्री ने अपने दम पर अपने लिए मुकाम बनाया है और सबसे तेजी से इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पूरे किए हैं। फैन्स कटरीना के अलग अलग फोटोज शेयर करते हुए अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं।

Just flexing some nice photos of mi lady #KatrinaKaif as she hits another milestone. She deserves it!



KATRINA HITS FASTEST 50M pic.twitter.com/cbrXj0nGyT — Ghee. (@ohhmyGHEE) May 29, 2021

Imagine moving to a new country at 17, not knowing the language, working in a cutthroat industry full of newcomers and established actors, but yet went on to make a name for urself through sheer hard work. And u've the audacity to discredit her success?

KATRINA HITS FASTEST 50M pic.twitter.com/yVLTfTtOxh — YaasinM (@MYaasinM) May 29, 2021

1st foreign actress to make it this huge in Bollywood that too minus nepotism

1st Indian Barbie

1st Indian superwoman

1st Indian beauty line owner

1st to win & get wax statue in Madame Tussauds

1st Indian to get featured in international action women list

KATRINA HITS FASTEST 50M pic.twitter.com/SvzVo1pIrl — Katrina_Kaif_Universe (@KatrinaUnivers) May 29, 2021

Biggest Female Superstar

KATRINA HITS FASTEST 50M pic.twitter.com/kiCzynViqP — Satyam (@Kat1Satyam) May 29, 2021

कटरीना के प्रोजेक्ट्स

बात कटरीना कैफ के फिल्मी करियर की करें तो उन्होंने अक्षय कुमार और सलमान खान के साथ कई हिट फिल्में दी हैं। वहीं जल्दी ही एक बार फिर से सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी फिल्म टाइगर 3 में नजर आएगी। इसके साथ ही कटरीना के खाते में फोन बूथ भी शामिल है। वहीं अक्षय कुमार के साथ कटरीना कैफ फिल्म सूर्यवंशी में नजर आएंगी।