इस एक्ट्रेस ने की रेप बैन करने की मांग, गुस्से में यूजर्स बोले- मैडम, लीगल कहां है...

जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ हुए गैंग रेप की हर जगह जमकर निंदा की जा रही है। सोशल मीडिया पर हर कोई #JusticeForAasifa की मांग कर रहा है। बॉलीवुड भी इसमें पीछे नहीं रही है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी इस घटना का विरोध करते हुए एक कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन में फिल्मी सितारे कठुआ मामले पर विरोध भरे पोस्टर के साथ अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। इन सबके बीच फिल्म 'लिप्सटिक अंडर माई बुर्का' की एक्ट्रेस आहाना कुमरा ने भी ट्वीट किया लेकिन ट्वीट करते वक्त उन्होंने एक गलती कर दी। जी हां, आहना ने अपने ट्वीट में लिखा कि 'रेप को बैन किया जाना चाहिए।' आहाना की इस गलती को यूजर्स ने एकदम से पकड़ लिया और उन्हें फटकार लगानी शुरू कर दी।

आहाना का ट्वीट पढ़ते ही यूजर्स भड़क गए और बोलने लगे, 'ये हैं हमारे देश के पढ़े-लिखे गवार, मैडम आप रेप को ऐसे बैन करवा रही हैं, जैसे सरकार ने इसकी मंजूरी दी हो।' वहीं, दूसरे यूजर्स ने आहाना को पाठ पढ़ाते हुए लिखा कि, 'रेप को बैन कैसे किया जा सकता है...वो लीगल नहीं है। अगली बार पोस्टर पर लिखने से पहले ध्यान दें कि आप क्या लिख रही हैं।'

Ban rape? Where is it "allowed"? It is a criminal offence punishable by law — ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿ (@BengaloorHudgi) April 14, 2018