यूजर ने पूछा मेकअप करके क्यों उठाई रेप के खिलाफ आवाज, तो स्वरा ने दिया ये शानदार जवाब

कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में कई बॉलीवुड स्टार्स ने इसके खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया था जिसमें स्वरा भास्कर भी थीं। दरअसल, सभी स्टार्स ने कठुआ रेप केस मामले पर विरोध जताते हुए पोस्टर के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की थी। स्वरा ने भी इस मामले के खिलाफ अपनी तस्वीर शेयर की थी जिस पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि स्वरा ने इस सेंसिटिव इशू पर इतने मेकअप वाली तस्वीर क्यों लगाई। जिसका जवाब स्वरा ने देते हुए ट्विटर पर लिखा, मेकअप की जरूरत इसलिए थी क्योंकि मैं चांदनी का शूट कर रही थी। आप काम शब्द के बारे में तो जानती ही होंगी। हां, लेकिन वो क्यों महत्वपूर्ण है? जो लोग मेकअप करते हैं क्या वो ऐसे सीरियस मुद्दों पर बात नहीं कर सकते। क्या वो अपने विचार जाहिर करने का अधिकार नहीं रखते? आपको इससे क्या परेशानी है?

The need for make up was because I was right in the middle of a shoot Chandni.. you know that thing called WORK.. But why is that important? People who wear make up cannot take up for a cause? Don’t have the right to express their opinion? What’s bothering you? https://t.co/Z7X9gMSo5Y