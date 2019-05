Hina Khan Farewell- कसौटी जिंदगी' के शूटिंग के अंतिम दिन रो पड़ीं 'कोमोलिका', देखे वीडियो

Hina:Kamina Parth kaha gaya😂 Last Day Of Hina Khan On The #kasautiizindagiikay Set ❣ . . #kasautiizindagiikay2 #parthsamthaan #ericafernandes #parica #anupre #hinakhan

A post shared by Kasauti Zindagi Kay (@anuprexparica) on May 12, 2019 at 3:37am PDT