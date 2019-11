Pati Patni Aur Woh का ट्रेलर देखकर यूजर्स ने किए ये कमेंट्स, पढ़ें सोशल मीडिया रिएक्शन

कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे की फिल्म 'पति, पत्नी और वो' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में कार्तिक, 'चिंटू त्यागी' का किरदार निभा रहे हैं। भूमि पेडनेकर 'वेदिका त्रिपाठी' और अनन्या पांडे 'तपस्या' का किरदार निभा रही हैं। बता दें कि कार्तिक की इस फिल्म का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब ट्रेलर रिलीज होने के बाद सभी सोशल मीडिया पर रिएक्शन दे रहे हैं। वैसे सोशल मीडिया रिएक्शन की बात करें तो इस ट्रेलर को सोशल मीडिया पर तो मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहे हैं।

पढ़ें सोशल मीडिया रिएक्शन...

#ChintuTyagi will be superhit very keen to watch it I am so excited pic.twitter.com/Kftx6HaTj6 — bitu. #20xZoom (@Iam__Bitu) November 4, 2019

#PatiPatniAurWoh trailer is very good..it is in perfect sync with @TheAaryanKartik 's image..this man knows his stardom so well and always plays to his strength and adding variety..bravo..@bhumipednekar dependable as ever..@ananyapandayy looks good..@Aparshakti Tod rahe hai..Hit! — Vishek Chauhan (@VishekC) November 4, 2019

#PatiPatniAurWoh trailer is amazing but one thing we all want from any trailer is song.

Why you are putting always remix songs in your movies. Why don't you make original songs ?



Trailer looks amazing, @TheAaryanKartik @bhumipednekar @ananyapandayy — BHARGAV 'JIMMY' PATEL (@itsbhargavpatel) November 4, 2019

Hilarious Trailer 😂🔥

2 Chartbuster Songs Remake 💥

Sure Shot Hit !!! #PatiPatniAurWoh#PatiPatniAurWohTrailer https://t.co/kNvCWzT3nu — Happy Birthday Sandy 🎂 (@Akshay_Brigade) November 4, 2019

#PatiPatniAurWoh

Karthik Aryan and Ananya Pandey are the most annoying actors in the history of Indian cinema, Period. — stanCHER (@ExMachina1196) November 4, 2019

Forcefull comedy, repetitive monologues by Kartik, waste of a talented actress like Bhumi... matlab 400 crore to karegi hi #patipatniaurwoh — SwatKat💃 (@swatic12) November 4, 2019

देखें ट्रेलर-