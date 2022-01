कार्तिक आर्यन ने शर्टलेस होकर दिया पोज, पूछा- ‘कौन से फ्लेवर का स्मूदी हूं?’ फैन्स के आए मजेदार जवाब

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Sat, 22 Jan 2022 08:56 PM

इस खबर को सुनें