कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की फिल्म ‘लव आज कल’ का ट्रेलर देखने के बाद सोशल मीडिया पर आए ये रिएक्शन्स

कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की फिल्म 'लव आज कल' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। और फैंस से इसे मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ लोग ट्रेलर देखने के बाद निराश हुए तो कुछ फैंस सारा और कार्तिक को साथ में देखने के लिए काफी उत्साहित थे। ट्रेलर की बात करें तो फिल्म की कहानी पहले पार्ट जैसी ही है बस किरदार अलग हैं।
सोशल मीडिया पर फिल्म ‘लव आज कल’ के ट्रेलर पर रिएक्शन्स आने शुरू हो चुके हैं। पढ़ें ट्विटर रिव्यू...
Apart from disappointing trailer Love aaj Kal 2 is also a Classic Example of Poor trailer editing.... editing team should have avoided this scene, meme material for month of Jan.... #LoveAajKal2 #LoveAajKal #LoveAajKalTrailer #SaraAliKhan pic.twitter.com/jzG7hbTKA5— Rohit Jaiswal (@rohitjswl01) January 17, 2020
OMG😍😍😭😭— ✨ (@StanqueenSara) January 17, 2020
The Chemistry is Looking so Pure✨#SaraAliKhan#KartikAaryan#LoveAajKal pic.twitter.com/Ehlx9tUzCz
Sara Ali Khan looks extremely beautiful ❤️🌸 #SaraAliKhan #LoveAajKal pic.twitter.com/U31TcMsWOD— 💗 (@saraXstan_kiddo) January 17, 2020
Their chemistry🔥🔥🔥🥺🥺— . (@crezy_virat_fan) January 17, 2020
Littttttttttt 😍😍😍😍❤️❤️❤️😍❤️😍❤️❤️❤️❤️❤️😍
Babiesss🥺🥺🥺🥺🥺🥺🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #SaraAliKhan #KartikAaryan #LoveAajKal pic.twitter.com/sjRHbxBqku
Imtiaz Ali Is Back To Confuse You! #LoveAajKal https://t.co/UVWdOqF9YC— Rahul Raut (@Rahulrautwrites) January 17, 2020
फिल्म में सारा को अगर दीपिका से कम्पेयर करें तो दीपिका फिल्म के पहले पार्ट में मैच्योर लगी थीं। वहीं सारा थोड़ी चाइल्डिश लगीं। कार्तिक अपने रोल में परफेक्ट लगे। कार्तिक की चॉकलेटी ब्वॉय इमेज उनके इस किरदार को पूरा सूट कर रही है।
बता दें कि इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित 'लव आज कल' 14 फरवरी को रिलीज होगी।
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