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17 जनवरी, 2020|3:33|IST

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कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की फिल्म ‘लव आज कल’ का ट्रेलर देखने के बाद सोशल मीडिया पर आए ये रिएक्शन्स

कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की फिल्म 'लव आज कल' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। और फैंस से इसे मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ लोग ट्रेलर देखने के बाद निराश हुए तो कुछ फैंस सारा और कार्तिक को साथ में देखने के लिए काफी उत्साहित थे। ट्रेलर की बात करें तो फिल्म की कहानी पहले पार्ट जैसी ही है बस किरदार अलग हैं।

सोशल मीडिया पर फिल्म ‘लव आज कल’ के ट्रेलर पर रिएक्शन्स आने शुरू हो चुके हैं। पढ़ें ट्विटर रिव्यू...

फिल्म में सारा को अगर दीपिका से कम्पेयर करें तो दीपिका फिल्म के पहले पार्ट में मैच्योर लगी थीं। वहीं सारा थोड़ी चाइल्डिश लगीं। कार्तिक अपने रोल में परफेक्ट लगे। कार्तिक की चॉकलेटी ब्वॉय इमेज उनके इस किरदार को पूरा सूट कर रही है।

बता दें कि इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित 'लव आज कल' 14 फरवरी को रिलीज होगी।

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Love Aaj Kal Trailer Review: पुरानी लव स्टोरी में सारा-कार्तिक का मजेदार Twist

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  • Web Title:Kartik Aaryan: Sara Ali Khan: Film Love Aaj Kal: Trailer: Fans: Reaction: On Twitter:

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