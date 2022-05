कार्तिक आर्यन से फैन ने पूछा बिजनस क्लास में सफर क्यों नहीं करते? जवाब के हो रहे चर्चे

कार्तिक आर्यन फिल्म भूल भुलैया 2 के प्रमोशन के वीडियोज अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर रहे हैं। एक ऐसे ही वीडियो पर उनके फैन ने पूछा है कि बिजनस क्लास में कमेंट नहीं क्यों नहीं करते?

इस खबर को सुनें