'शहजादा' के सेट से LEAK हुईं कार्तिक आर्यन की तस्वीरें, लुक देखकर क्रेजी हो गए फैंस!

Kartik Aaryan Movie Shehzada Photos LEAKED: कार्तिक आर्यन ने हाथ में ऑलिव ग्रीन शर्ट पहन रखी है उन्होंने सेफ्टी गियर भी पहना हुआ है और उनका ओवर ऑल लुक बहुत कमाल का लग रहा है। देखिए कार्तिक की फोटोज।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Sat, 09 Apr 2022 10:40 AM

