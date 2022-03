कार्तिक आर्यन से फैन बोली- '20 करोड़ दूंगी शादी कर लो', फिर अभिनेता के इस जवाब के बाद लगने लगीं बोलियां

हिन्दुस्तान,मुंबई Avinash Singh Thu, 10 Mar 2022 06:17 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.