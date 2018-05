कर्नाटक : 'हॉर्स ट्रेडिंग' को लेकर चेतन भगत ने कह दी ये बात, ट्रोलर्स बोले भक्ती में नंगें..

आमिर खान की सुपरहित फिल्म 'थ्री इडियट' और अर्जून कपूर की फिल्म 'हॉफ गर्लफ्रेंड' के लेखक चेतन भगत एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के शिकार हो गए हैं। इस पॉपुलर राइटर ने कर्नाटक में जारी हॉर्स ट्रेडिंग यानि विधायकों की खरीद-बिक्री को आर्ट की संज्ञा दी है। अपने इस बयान को लेकर चेतन अब अब सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं। लोग उनकी जमकर खिंचाई भी कर रहे हैं।

कर्नाटक में जारी सियासी रस्साकशी के बीच कांग्रेस और जेडीएस जहां बीजेपी पर अपने विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अंग्रेजी उपन्यासकार चेतन भगत ने विधायकों की खरीदफरोख्त को एक तरह की कला बताते हुए ट्वीट किया है।

In a hung parliament there’s no ethical way out. So let’s stop moralizing either side please as it is a pointless exercise. Even horse trading is an art form. another test for both BJP and Cong. Let’s see who’s better at it. — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) May 16, 2018

चेतन भगत ने ट्वीट किया, 'त्रिशंकु विधानसभा की सूरत में कोई नैतिक रास्ता नहीं बचता। तो अब दोनों ही पक्ष नैतिकता सिखाना बंद करें, यह बेकार की कवायद है। हॉर्स ट्रेडिंग (विधायकों की खरीद-फरोख्त) भी एक कला है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक और परीक्षा। देखते हैं, इसमें कौन बेहतर निकलता है'।



ट्रोलर्स ने चेतन भगत की ऐसे लगाई क्सास...

चेतन भगत की यह ट्वीट सोशल मीडिया यूजर्स को नागवार लगी। यूजर्स ने चेतन भगत ट्रोल करते हुए उनकी क्लास लगानी शुरु कर दी। एक यूर्जर ने लिखा है कि 'हॉर्स ट्रेडिंग एक कला है; वाह भगत जी वाह; आप हुए ना असली वाले भगत।' दूसरे ट्रोलर ने चेतन पर आराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए लिखा है कि लोकतंत्र को बेचना आर्ट नहीं है। इसमें कुछ भी ठीक नहीं है। भारत भाजपा और कांग्रेस से ज्यादा महान है। इस तरह के सिद्धांत बंद होने चाहिए, वर्ना कुछ दिन दिनों बाद देश में अराजकता के हालात पैदा हो जाएंगी।'

एक तीसरे ट्रोलर ने ट्रोल करते हुए लिखा कि आप भक्ती में नंगे हो गए हैं। वहीं एक और ट्रोलर ने कहा कि 'तो अब भारत में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देना चाहिए? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? गवर्नर का फर्ज है कि वह हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने दें और भारत का नागरिक होने के वास्ते तुम्हे लोकतंत्र के हित के लिए ऐसी हरकतों की आलोचना करनी चाहिए।'

Bhakti me nange ho gye ho tum to bilkul — प्रेरणा (@Iam_Prerna) May 16, 2018

What's next, Mr. Chetan Bhakt?



Corruption is an art form

Murder is an art form

Rape is an art form



Go on, justify every wrong thing as right, just because dear Modiji is doing it. — Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) May 16, 2018

.... horse trading is an art .... waah bhagat ji waah... aap hue na asli wale bhagat — Yogesh Sahni (@yogeshsahni) May 16, 2018

Yes an art form like your books — Prabha Raj (@deepsealioness) May 16, 2018

Buying and selling MLAs an Art form, my foot! Is he an agent of the BJP! — Al Kapai (@Candolime) May 16, 2018

I thought that you are an intellectual. But actually you are not! — Palash N Borah (@PalashBorah12) May 16, 2018