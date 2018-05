एक्टर उदय चोपड़ा ने कर्नाटक राज्यपाल राजनीति पर कसा 'तंज', हुए ट्रोल

कल सामने आए कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर राजनीतिक पार्टी से लेकर बॉलीवुड के सितारों तक हर किसी की नज़र रही। बीजेपी 104 सीटों के साथ आगे रही लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के दावा करने के बाद कर्नाटक में सरकार किसकी होगी इस बात पर सशंय जारी रहा। कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी इस पर सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों से होने से लगी। जारी संशय को देखकर 'धूम' के एक्टर उदय चोपड़ा बीजेपी को लेकर तंज किया जो उन्हें भारी पड़ गया ।

ट्वीट में उदय ने कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनने की ओर इशारा करते हुए ट्वीट कर लिखा 'मैंने अभी-अभी कर्नाटक के राज्यपाल के बारे में गूगल पर सर्च किया। यह बीजेपी और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सबको पता है कि क्या होने वाला है?' । उदय का यह ट्वीट सोशल मीडिया यूजर्स को बुरी लगी औऱ यूजर्स उदय को ट्रोल्स करते हुए उन्हें कई नसीहतें देने लगे।

Ha! So many trolls on my timeline suddenly. I agree I am no one of consequence but I am still an Indian and I care deeply about my country — Uday Chopra (@udaychopra) May 15, 2018

इस ट्वीट के बाद उदय चोपड़ा काफी ट्रोल हुए कोई उन्हें कानून समझाने लगा तो किसी ने कहा कि बॉलिवुड के लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में न बोलने की नसीहतें देने लगे। कई लोग तो कॉमेंट्स में उदय के लिए मीम्स पोस्ट करने लगे। लगातार ट्रोल होने के बाद उदय चोपड़ा एक फिर ट्वीट कर लिखा, ' मेरी टाइमलाइन पर इतने सारे ट्रोल। मैं एक भारतीय हूं और अपने देश के बारे में चिंता करता हूं।'

Ha! So many trolls on my timeline suddenly. I agree I am no one of consequence but I am still an Indian and I care deeply about my country — Uday Chopra (@udaychopra) May 15, 2018

How dare I have an opinion opposed to yours. — Uday Chopra (@udaychopra) May 15, 2018

बता दें कि उदय का इशारा कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला के होने वाले फैसले पर था। माना जा रहा है कि अब कर्नाटक राज्यपाल अपने स्वविवेक से दोनों ही पार्टियों को निमंत्रण देगें। अब देखना है कि आखिर किसको कर्नाटक की कुर्सी मिलेगी। बीजेपी और कांग्रेस-जेडीएस दोनों ही पार्टियों सरकार बनाने पर जोर दे रही।

देेखें ट्रोलर्स ने उदय को क्या क्या कहा...

I just googled Uday Chopra , look what I found...😂👇👇 pic.twitter.com/IuXwTBQqb4 — Bhrustrated® (@AnupamUncl) May 15, 2018

Ye b bollywood ka rahul gandhi hi h 😛 — Rajat agarwal (@RajatPitti) May 15, 2018

Brother... Still licking amit bhai's?..just finish it fast, I have some pakdoda for you... — Brainy Bhakt (@RealModiBhakt) May 15, 2018

U r the Bollywood ka RaGa. Both of u will never succeed .😅😅😂 — KP (@abhijith77) May 15, 2018

Dumbo .. all governors r ex politician s only.. pranav da was president of india and was ex finance minister of upa govt as well.. and btw ur at Google, so do check list of governors of ur state maharashtra, and their party affiliations.. u can start with sm krishna — Dr. Rohan Shah (@ivcanula) May 15, 2018

दरअसल, राज्यपाल वजुभाई बीजेपी के सदस्य हैं और गुजरात कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। यहीं नहीं वजुभाई को आरएसएस से पुराना रिश्ता माना जाता है। एक्ट्रर उदय ने इसी वजह से राज्यपाल वजुभाई की ओर इशारा किया था।

बता दें कि कर्नाटक में 12 मई को हुए चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है लेकिन 224 सदस्यीय विधानसभा में जादुई आंकड़ा हासिल करने में विफल रही। बीजेपी को 104 सीटें हासिल हुई हैं जो 224 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिहाज से जरूरी 113 से थोड़ी कम हैं, जिसके चलते त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति पैदा हो गई है।