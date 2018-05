कर्नाटक चुनाव: सोशल मीडिया पर प्रकाश राज का बना मजाक, बॉलीवुड सितारों ने किए मजेदार ट्वीट

कर्नाटक चुनाव के नतीजों के आने के बाद से बॉलीवुड और ट्रॉलीवुड अभिनेता प्रकाश राज को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोलर्स प्रकाश राज को निशाने पर लेते हुए कई मजाकिया फोटोज और फनी जोक्स बनाकर शेयर कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक चुनाव परिणाम पर राजनीतिक हस्तियों के साथ ही साथ बॉलीवुड के कलाकार और यूजर्स भी ट्विटर पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं।

जानें क्यों प्रकाश राज ट्रोलर्स के निशाने पर हैं...

बता दें कि अभिनेता प्रकाश राज ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार किया था। प्रकाश ने कर्नाटक में घूम-घूम कर लोगों से भाजापा को वोट न देने की अपील की थी। प्रकाश ने जर्नलिस्ट गौरी लंकेश की मौत का मामला भी उठाया था।

#KuchBhi Raj *Series of Reactions*

Pic 1 - Before elections

Pic 2 - while watching results

Pic 3 - After Results #KarnatakaVerdict #KarnatakaElectionResults pic.twitter.com/3nh5lWV1bA — Mysterious🦁 (@i_srujana) May 15, 2018

कॉग्रेस की हार के बाद से सोशल मीडिया पर प्रकाश की फोटोज को लेकर कई तरह के जोक्स बन रहे हैं। बीजेपी की जीत के बाद सोशल मीडिया ट्रोलर उनहें सबक सिखाते हुए कई ट्वीट कर फनी मेमे शेयर किए हैं। बता दें कि प्रकाश राज ने बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर #JustAsking कैंपेन चलाया था। रिजल्ट से पहले अपने आखिरी ट्वीट में प्रकाश ने लिखा- कल मिलते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि कर्नाटक बीजेपी को सरकार बनाने नहीं देगी। ये उन लोगों का जवाब होगा जिन्हें धोखा मिला है। हम इस कैंपेन के जरिए आम जनता के साथ खड़े रहेंगे और जो भी सत्ता में आएगा। उस पर दबाव बनाते रहेंगे। प्रकाश राज का यह कैंपेन उन्हीं पर भारी पड़ गया है।

This shameless political CIRCUS ..makes my resolve to be more committed to stand by the citizens ...and continue to empower them to their right of #justasking whoever comes to power.. meanwhile let’s see the true colours of all the jokers unfold . Happy viewing 😀😀 — Prakash Raj (@prakashraaj) May 15, 2018

Unless you don’t wake up .. and start #justasking together each n every politician and every political party. ....YOUR MANDATE will be taken for granted .. will be manipulated and finally we the citizens of our country will be reduced to be mere spectators. Continue #justasking — Prakash Raj (@prakashraaj) May 15, 2018

बता दें कि सिंगर और बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट करके साउथ और बॉलीवुड के एक्टर प्रकाश राज को जवाब दिया है और लिखा कि

Dear Raju, You may sulk, now that BJP is all set to form the Government. 😂😂 Wish you all the very best in your forthcoming films but plz don’t give up on your efforts to Seek some extra publicity by being a ‘Bully’ & I am not even suggesting that one who loses is a loser. https://t.co/ESJ1nCag4b — Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) May 15, 2018

'डियर राजू, शायद तुम्हें दुख होगा, अब बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार है। आपको आने वाली फिल्मों के लिए शुभकामनाएं लेकिन दूसरों को तंग करके एक्स्ट्रा पब्लिसिटी बटोरने की अपनी कोशिशों को प्लीज बंद मत करना...

जानें बॉलीवुड के कलाकार कलाकारों ने क्या कहा...

वहीं दुसरी तरफ कर्नाटक चुनाव परिणाम आने के बाद और बीजेपी मिली जीत पर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, कांग्रेस और बीजेपी को लेकर मजेदार रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं और इसके साथ बॉलीवुड के कलाकार भी ट्विटर पर कर्नाटक इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर और फराह खान के पति शिरिष कुंदेर सोशल मीडिया अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर मजेदार ट्वीट किया है।

It seems Burnol won't need any advertising for six more years.#KarnatakaVerdict — Shirish Kunder (@ShirishKunder) May 15, 2018

बॉलीवुड जानें मानें एक्टर परेशरावल ने भी मजेदार ट्वीट करते हुए लिखा है कि लगता है EVM की इज्जत आज फिर खतरे मे है।

लगता है EVM की इज्जत आज फिर खतरे मे है।



कोई खबर सुनाई नही दी अभी तक...!🚩 — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) May 15, 2018

देखें और भी प्रतिक्रियाएं...

“Itna Sannata Kyoon hai bhai” #KarnatakaWithBJP #ModiMagic

Amit Shah watching media, panelists, trends, counting, results etc before making his move... #KarnatakaElectionResults pic.twitter.com/GdOSj1UrUR — The-Lying-Lama (@KyaUkhaadLega) May 15, 2018

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) May 15, 2018 > <