आलिया भट्ट की वेडिंग में करिश्मा कपूर की दूसरी शादी का संकेत? संयोग से हुई ये मजेदार घटना

Alia Bhatt Wedding Pictures: करिश्मा कपूर बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर की कजिन हैं और उन्होंने अपने बेटे कियान के साथ ये शादी अटेंड की थी। संयोग से आलिया भट्ट का कलीरा उनके ऊपर गिर पड़ा।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Sun, 17 Apr 2022 06:57 AM

