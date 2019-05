करिश्मा कपूर की 7 साल बाद हो रही पर्दे पर वापसी, वेब सीरीज में आएंगी नजर

बड़े पर्दे पर करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) को देखे सात साल बीत चुके हैं। आखिरी बार उन्हें साल 2012 में आई फिल्म 'डेंजरस इश्क' में देखा गया था और तब से उनके चाहने वाले बड़े पर्दे पर उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। करिश्मा का कहना है कि फिल्में न करने का निर्णय उनका था, क्योंकि वह घर पर रहकर अपने बच्चों संग समय व्यतीत करना चाहती थीं। हालांकि अब करिश्मा एक नए प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भिन्न अवतार में अपनी वापसी करने वाली हैं।

इतने दिनों बाद कैमरे के सामने फिर से लंबे समय तक काम करने में क्या उन्हें घबराहट हुई? इस सवाल का जवाब देते हुए करिश्मा ने एक्टिंग की तुलना स्विमिंग और साइकिलिंग से करते हुए कहा, “यह मुझमें अन्तर्निहित है। यह कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर से कभी नहीं जा सकता है। मैं एक रोचक विषयवस्तु के इंतजार में थी। मैंने फिल्में नहीं की क्योंकि ये मेरा निर्णय था, मेरे बच्चे काफी छोटे थे। मैं घर पर रहकर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहती थी।”

करिश्मा के बच्चे समाइरा और कियान भी उनकी वापसी को लेकर बेहद उत्साहित हैं। इस बीच करिश्मा के पास कई सारे ऑफर्स आए, लेकिन वापसी के लिए करिश्मा ने ऑल्ट बालाजी के 'मेंटलहुड' (Mentalhood) को चुना।

करिश्मा ने कहा, “यह पूरा शो मातृत्व पर आधारित है। एक मां होने के तमाम उतार-चढ़ाव और भावनाओं को इसमें दिखाया जाएगा।” करिश्मा इसमें मीरा शर्मा के किरदार को निभा रहीं है जो एक स्मॉल टाउन मदर है और मुंबई जैसे शहर में तमाम उतार-चढ़ावों का सामना कर अपना सफर तय करती है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह करिश्मा का पहला प्रोजेक्ट है। 'मेंटलहूड' के निदेर्शक करिश्मा कोहली हैं। करिश्मा ने यह भी कहा, “मैं काफी लकी रही कि मेरा करियर इतना शानदार रहा और मैंने कई तरह की भूमिकाएं निभाई है। यह मेरे लिए थोड़ा अलग है...एक नया प्लेटफॉर्म। मैं एक रेडियो जॉकी भी रह चुकी हूं। अलग-अलग चीजों को ट्राय करना मुझे पसंद है।

Meet our Mental Mom #KarismaKapoor as Meira Sharma. A small town mom trying to navigate through this jungle of Mumbai momzillas. She is you, she is me & she is every mom out there. A tired, stressed out, worrying, caring; mental mom! #Mentalhood #ALTBalajiOriginal @ektaravikapoor pic.twitter.com/AjDS04zJJO

Meet meira sharma (she was meera but the momzillas call her ‘ meiraaa’ mairaaa’ to make her sound more fashionable)she is d inner voice of all moms ! She navigates her way thru gluten free chips n gajar ka halwa..bullies n control freaks ...n then blogs all of it!!! #Mentalhood pic.twitter.com/m2ZREOjsJc