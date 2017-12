अलविदा: शशि कपूर के निधन के बाद करिश्मा-करीना पहुंची उनके घर

अपने अलग अंदाज और जबरदस्त एक्टिंग से सबको अपना दीवाने बनाने वाले शशि कपूर का 79 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वह काफी समय से बीमार थे। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार दोपहर 12 बजे किया जाएगा। रणधीर कपूर ने उनके निधन की खबर की पुष्टि की।

रणधीर कपूर ने बताया, ''हां उनका निधन हो गया। उनको पिछले कई वर्षों से किडनी से जुड़ी समस्या थी। वह कई वर्षों से डायलिसिस करा रहे थे।

हिन्दी फिल्म और थियेटर जगत के शुरुआती स्टार पृथ्वीराज कपूर के घर 18 मार्च, 1938 को जन्मे शशि कपूर ने चार वर्ष की आयु से अपने पिता द्वारा निर्मित और निर्देशित नाटकों में काम करना शुरू कर दिया था।

शशि कपूर के बारे में सुनते ही करिश्मा कपूर, करीना कपूर खान और अभिषेक बच्चन शशि कपूर के मुंबई वाले घर पहुंच गए हैं।

Karisma Kapoor, Kareena Kapoor Khan, Saif Ali Khan and Abhishek Bachchan arrive at #ShashiKapoor's residence in #Mumbai pic.twitter.com/jC62VxAhMU