बेटे के साथ कार में स्पॉट हुईं करीना कपूर, पपराजी को देखते ही हाथ हिलाने लगे जेह

रविवार को करीना कपूर को पपराजी ने अपने कैमरों में कैद किया। उनके साथ छोटे बेटे जहांगीर अली खान भी थे। कैमरे को देखते ही वह हाथ हिलाने लगते हैं। रणबीर-आलिया की शादी के बाद यह करीना का पहला अपीयरेंस है।

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Sun, 17 Apr 2022 03:04 PM

