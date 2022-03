हिंदी न्यूज़ मनोरंजन करीना कपूर बोलीं, सैफ ने 20 से 50 तक हर दशक में पैदा किए बच्चे, अब 60 में एक और...

Kareena Kapoor सैफ अली खान को एक अच्छा पिता मानती हैं। उनका कहना है कि सैफ जैसा ब्रॉड माइंडेड इंसान ही जिंदगी की अलग-अलग स्टेजेज पर 4 बच्चे पैदा कर सकता है। बेबो ने बताया कि अब 60 साल पर और नहीं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Thu, 31 Mar 2022 01:01 PM

