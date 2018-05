'तारीफां' के बाद वीरे दी वेडिंग का दूसरा गाना थोड़ी देर में होगा रिलीज, भांगड़ा करती नजर आएंगी कुड़ियां

फिल्म के ट्रेलर और पहले गाने की सफलता को देखते हुए आज यानि गुरुवार को फिल्म का दूसरा गाना भी रिलीज किया जा रहा है। इसमें चारों सहेलियां सोनम, करीना, शिखा और स्वरा भागंड़ा करती नजर आने वाली हैं। गाने के बोल होंगे 'भागंड़ा ता सजदा...'। गाने का पहला लुक सामने आ चुका है, जिसमें चारों हिरोइनों कमाल लग रही हैं। पहले पोस्टर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाना कितना रॉकिंग हो सकता है। रिलीज से पहले ही फैंस गाने को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

The Veeres twirl like they own the world, and dance like no one's watching! Get into the mood for it's almost time for #BhangraWithVeere! Song out tomorrow.#KareenaKapoorKhan @sonamakapoor @ReallySwara @ShikhaTalsania @iAmNehaKakkar @shashwatology @MainHoonRomy @ZeeMusicCompany pic.twitter.com/3mx1JdB8Lh