तो इसलिए सौतेले बच्चों की मां नहीं बन सकतीं करीना कपूर, वजह जानकर हो जाएंगे इमोशनल

सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म केदानाथ के प्रमोशन में बिजी हैं। इसी बीच सौतेली मां करीना कपूर ने सारा और उनके भाई इब्राहिम को लेकर एक ऐसी बात कही है। जिसे सुनकर आप इमोशनल हो जाएंगे। हाल ही में एक इंटरव्यू में करीना ने सारा और इब्राहिम के साथ अपने रिश्तों पर खुलकर बात की है। साथ ही उन्होंने दोनों बच्चों को लेकर अपनी राय भी बताई है। करीना का कहना है कि वो सारा और इ्ब्राहिम की सिर्फ दोस्त बन सकती हैं मां नहीं।

करीना ने इसलिए कही ये बात...

करीना कपूर के मुताबिक, 'मैंने हमेशा सैफ से कहा है कि सारा-इब्राहिम और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हो सकते हैं। मैं कभी उनकी मां नहीं बन सकती क्योंकि उनके पास पहले से ही एक बेहतरीन मां है। जिन्होंने उन्हें बेहद प्यार और शानदार तरीके से पाला है। मैं सिर्फ उनकी दोस्त हो सकती हूं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूं और जब भी उन्हें मेरी सलाह या मदद चाहिए होगी, मैं वहां उनके साथ जिंदगी के हर मोड़ पर रहूंगी।'

