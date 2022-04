करीना कपूर के मालाबार गोल्ड के विज्ञापन पर विवाद, यूजर्स बोले- ‘हिन्दुओं की भावनाएं हुईं आहत’

सेलिब्रिटीज के विज्ञापन पर विवाद नया नहीं है। हाल ही में अक्षय कुमार तंबाकू ब्रांड का विज्ञापन करने पर घिरे जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर माफी मांगी। अभी अक्षय कुमार के विज्ञापन का विवाद थमा भी नहीं था कि एक और सेलिब्रिटी के बायकॉट की मांग होने लगी। करीना कपूर मालाबार गोल्ड के अपने विज्ञापन की वजह से चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें निशाना बना रहे हैं और बायकॉट की मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने करीना के इस विज्ञापन को हिन्दू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला बताया है।

क्या है पूरा मामला



दरअसल अक्षय तृतीया के मौके पर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स कंपनी ने एक एड रिलीज किया जिसमें करीना कपूर लोगों से इसी ब्रांड के गहने खरीदने की अपील कर रही हैं। करीना ने पेस्टल कलर का लंहगा पहना है। उन्होंने हैवी ज्वैलरी मैचिंग की है। देखने में यह विज्ञापन सामान्य लगता है लेकिन कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा है। उसकी वजह है कि करीना भारतीय पारंपरिक कपड़ों में हैं लेकिन बिंदी नहीं लगाई है। बिंदी नहीं लगाने की वजह से सोशल मीडिया यूजर्स इसे हिन्दू संस्कृति के खिलाफ बता रहे हैं।

सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स

यूजर्स का कहना है कि हिन्दू रीति रिवाज में शादीशुदा महिला बिंदी पहनती है। विज्ञापन में एक्ट्रेस ने ऐसा नहीं करके भावनाएं आहत की हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘बायकॉट मालाबार गोल्ड। भारत के 100 करोड़ हिन्दू होने के नाते? ये कंपनियां हमेशा धार्मिक भावनाओं का अपमान क्यों करती है? विज्ञापन में करीना कपूर बिना बिंदी के हैं।‘ एक यूजर कहते हैं, ‘अपने आपको जिम्मेदार ज्वैलर कंपनी ने करीना कपूर खान का विज्ञापन निकाला लेकिन अक्षय तृतीया पर बिना बिंदी के। क्या वे हिन्दू संस्कृति की परवाह करते हैं?



#Boycott_MalabarGold

Being 100 crore #Hindus in India ?



Why this companies have to be always insult the Religious sentiments ?



In this ad #KareenaKapoor is shown without a bindi #No_Bindi_No_Business pic.twitter.com/64CTHUXJ9M — Saheel Bobde (@SaheelBobde) April 22, 2022

#KareenaKapoorKhan without a Bindi in #MalabarGold ad on Akshaya Tritiya ?

Malabar Gold Explain what the advertisement is for?#Boycott_MalabarGold#No_Bindi_No_Business pic.twitter.com/e30MxXUT6Z — Kunal Thakur 100% FB (@Kunal_Thakur1) April 22, 2022

#NoBindiNoBusiness#malabargold#AkshayaTritiya#Hindu

Kareena if forget hindu festivals and role of bindi after marriage in hindu dharma then she should avoid such advt to just earn money. Malabar gold if don't know about hindu festivals and about bindi then its shameful. pic.twitter.com/Yg43I9DgR7 — Dr Bharati Anil Hedau (@DrHedau) April 22, 2022