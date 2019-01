बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) हाल ही में पैरिस से न्‍यू ईयर की छुट्ट‍ियां मनाकर वापस लौटीं हैं। करीना जल्द ही जी कैफ पर शुरू होने वाले शो 'स्टैरी नाइट 2' (Starry Night 2) में गेस्ट बनकर सामने आने वाली हैं। इस शो में करीना अपने परिवार, फ्रेंडशिप और अपने बेटे तैमूर अली खान के बारे में खुलकर बात करती हुईं नजर आएंगी। इस दौरान वह अपने से जुड़े कई राज को भी अपने फैंस से शेयर करेंगी, जिसे शायद ही आप जानते हो। बता दें कि 'स्टैरी नाइट 2' को कोमलनाथ होस्ट करेंगे।

इस शो की मजेदार बात यह है कि शो में करीना अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ इस शो का हिस्सा बनेंगी। इसी दौरान शो का एक प्रोमो सामने आया है जिसमें अमृता करीना की दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर खुलासा किया है।

चैट शो के दौरान करीना ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासा करते बताया कि वह एक सामान्‍य परिवार की लड़कियों की ही तरह बड़ी हुई हैं और इसकी वजह उनकी मां हैं। वह बहुत प्रैक्टिकल हैं और हमेशा कोई भी निर्णय बड़ी गंभीरता के साथ लेती हैं। साथ उन्‍होंने यह भी बताया कि ‘मैं ‘चाय’ पर्सन हूं। सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए होता है और इसके बिना मैं नहीं रह सकती। पहले चाय पीती हूं उसके बाद ही सैफ को गुड मॉर्निंग कहती हूं।

Catch the queen of gossip, Kareena Kapoor Khan, reveal some secrets on Starry Nights 2.Oh! Premiering tomorrow night at 10, only on Zee Café.



Psst! She’s not coming alone.



Associate Sponsor: @UrbanClap#StarryNightsOnCafé #KareenaKapoor pic.twitter.com/je7sqNV8SZ — Zee Café (@ZeeCafe) January 12, 2019

वहीं करीना के अलावा अमृता अरोरा ने करीना की दूसरी प्रेग्‍नेंसी को लेकर कहती हैं कि अगर करीना दूसरी बार प्रेग्नेंट होती हैं तो वह देश छोड़ देंगी। यहां आपको बता दें कि अमृता ने यह बात मजाक में कही है।

We agree. Don’t you?



Catch Kareena Kapoor Khan, candid and unscripted, on Starry Nights 2.Oh!, premieres 13th January, Sundays at 10 PM, only on Zee Café.



Associate Sponsor: @urbanclap #StarryNightsOnCafé #KareenaKapoor pic.twitter.com/A4VS10oQ6V — Zee Café (@ZeeCafe) January 12, 2019

What do you think is happening? Tell us as a caption in the comments below!



Catch Kareena Kapoor Khan, candid and unscripted, on Starry Nights 2.Oh!, premieres 13th January, Sundays at 10 PM, only on Zee Café.



Associate Sponsor: @urbanclap #StarryNightsOnCafé #KareenaKapoor pic.twitter.com/i450F3ajxV — Zee Café (@ZeeCafe) January 12, 2019

करीना कपूर खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह जल्‍द ही करण जौहर के निर्देशन में बन रही मल्‍टीस्‍टारर फिल्‍म ‘तख्त’ और अक्षय कुमार के साथ फिल्‍म ‘गुडन्यूज’ में नजर आएंगी।