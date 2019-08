Dance India Dance 7: इस कंटेस्टेंट के Performance को देखकर रो पड़ीं करीना कपूर

करीना कपूर (Kareena Kapoor) इन दिनों डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस 7 (Dance India Dance-7) में बतौर जज नजर आ रही हैं। इस शो में करीना आए दिन अपने लाइफ से जुड़ी कुछ अनकही-अनसुनी बातों को दर्शकों के साथ शेयर भी करती रहती हैं। इतना ही नहीं वह इस शो के कंस्टेंट्स और होस्ट करण वाही के साथ जमकर मस्ती भी करती हैं। जिसकी आए दिन कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहते है। लेकिन इस बार इस शो से करीना कपूर की जो वीडियो सामने आया है, वह काफी इमोशल कर देना वाला वीडियो है। वीडियो में करीना को पहली बार रोते हुए दिखाई दे रही हैं। करीना की ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दरअसल जीटीवी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से डांस इंडिया डांस 7 का एक प्रोमो शेयर किया है। इस प्रोमो में कंटेस्टेंट मुकुल पिता-पुत्र के संबंध पर आधारित एक कहानी को अपने डांस स्टाइल में पेश करता है। लेकिन कंटेस्टेंट का यह डांस स्टाइल इतना इमोशल होता है कि शो के तीनो जज यानि करीना कपूर के साथ-साथ बॉस्को मार्टिस और रफ्तार कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस को देखकर भावुक होते हैं।

यहां देखें प्रोमो...

Mukul's heart touching spectacular performance was once Bosco and his father's reality! 😥



Tune in to #ZeeTV this Sat-Sun at 8 pm to watch the #Bachpan Special of #DanceIndiaDance - #BattleOfTheChampions.#DanceKaJungistaan #Bosco #Raftaar #KareenaKapoorKhan #KaranWahi pic.twitter.com/WJUtYxUeOo